Міноборони показало, як українські артилеристи знищують "другу армію світу" (відео)

На кадрах зафіксовані залпи військової техніки українських бійців.
Міноборони опублікувало відеозапис, на якому зафіксована робота українських військових зі складу ООС, що воюють з російськими окупантами.
Відповідний запис з’явився 12 березня.
"Артилеристи Об'єднаних сил продовжують перетворювати "другу армію світу" на купу брухту. Слава Україні! Смерть ворогам!" – йдеться в повідомленні Міноборони.
"Путіне, забирай м'ясо своє додому", – вигукує на відео один з артилеристів і видає залп гармати.
Нагадаємо, генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповів, що російські війська ще мають достатньо великий потенціал, а те, що вже вдалося знищити українським військовим – лише одна третина. Тож зараз окупанти проводять приховану мобілізацію і підтягують сили у різних напрямках, робитимуть перегруповування, готують наступ.
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