Міноборони показало, як ЗСУ використовують американські дрони Puma: фото

Збройні сили України на Запорізькому напрямку почали використовувати дрони Puma у боротьбі проти російських окупантів.

Цей дрон здатний виконувати роботу схожу на Bayraktar TB2 – підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Підрозділ аеророзвідки одного зі з’єднань на Запорізькому напрямку успішно застосовує обладнання, яке надійшло для ЗС України як військова допомога від США", - йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, телеведучий Андрюс Тапінас назбирав необхідні кошти на Bayraktar для українських захисників. Збір коштів журналіст розпочав 25 травня. Андрюс Тапінас тоді заявив, що планує зібрати 5 мільйонів євро.

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