Міноборони показало, як зводять фортифікації на Сумщині та на Запорізькому напрямку (фото)

Збройні сили України продовжують зводити оборонні споруди.
У Міністерстві оборони показали, які фортифікаційні споруди будують у Сумській та Запорізькій областях.
Про це повідомило Міноборони та оприлюднило відповідні світлини.
“На оборонних рубежах продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Активна робота триває, зокрема у Сумській області”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, опорні пункти будують, аби захистити українських бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. “Бійниці облаштовують бронекапсулами”, — підкреслили у міністерстві.
Також триває зведення оборонних фортифікацій на Запорізькому напрямку, зокрема це “зуби дракона”, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції, додали у Міноборони.
Нагадаємо, речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій спростував інформацію, що на Авдіївському напрямку нібито немає оборонних укріплень.
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