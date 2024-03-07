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Міноборони показало, як зводять фортифікації на Сумщині та на Запорізькому напрямку (фото)

Міноборони показало, як зводять фортифікації на Сумщині та на Запорізькому напрямку (фото)

Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони

Збройні сили України продовжують зводити оборонні споруди.

У Міністерстві оборони показали, які фортифікаційні споруди будують у Сумській та Запорізькій областях.

Про це повідомило Міноборони та оприлюднило відповідні світлини.

“На оборонних рубежах продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Активна робота триває, зокрема у Сумській області”, — йдеться у повідомленні.

Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони / ©
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони / ©
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони

Як зазначили у Міноборони, опорні пункти будують, аби захистити українських бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. “Бійниці облаштовують бронекапсулами”, — підкреслили у міністерстві.

Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони / ©
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони / ©
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони / ©
Будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Фото: Міноборони

Також триває зведення оборонних фортифікацій на Запорізькому напрямку, зокрема це “зуби дракона”, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції, додали у Міноборони.

“Зуби дракона”. Фото: Міноборони / ©
“Зуби дракона”. Фото: Міноборони
Будівництво оборонних фортифікацій на Запорізькому напрямку. Фото: Міноборони / ©
Будівництво оборонних фортифікацій на Запорізькому напрямку. Фото: Міноборони
Будівництво оборонних фортифікацій на Запорізькому напрямку. Фото: Міноборони / ©
Будівництво оборонних фортифікацій на Запорізькому напрямку. Фото: Міноборони

Нагадаємо, речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій спростував інформацію, що на Авдіївському напрямку нібито немає оборонних укріплень.

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