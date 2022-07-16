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В Міноборони РФ "анонсували" нові удари по Україні: які міста та об'єкти - під загрозою

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В Міноборони РФ "анонсували" нові удари по Україні: які міста та об'єкти - під загрозою

Фото: Associated Press

Росія найближчим часом може завдати нові удари по чотирьох містах України.

У Міністерстві оборони Російської Федерації продовжують вигадувати про опорні пункти та склади Збройних Сил України, які начебто розташовані у цивільних об'єктах. Таким чином Росія хоче виправдати ймовірні удари по українських містах.

Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ. 

Під загрозою ворожих обстрілів перебувають:

  • м. Соледар Донецької області. У Кремлі вигадали, що там нібито обладнано опорний пункт ЗСУ, у підвалі розміщено склад боєприпасів, а на прилеглій території – важке озброєння.
  • м. Харків. У Міноборони РФ видумали, що на нижніх та верхніх поверхах, дахах багатоквартирних житлових будинків по вулиці Пушкінській "українськими озброєними формуваннями" обладнано позиції великокаліберних кулеметів та розрахунків ПЗРК, а також склади боєприпасів.
  • м. Одеса. Як привиділося у Кремлі, що начебто на території школи № 100 (вул. Верненська) підрозділи ЗСУ розмістили бронетехніку, важку артилерію та РСЗВ, по периметру навчального закладу виставили блокпости, підходи до установи заміновані, але місцеве населення про це навмисне не повідомлено. 
  • м. Слов'янськ. У Росії вигадали байку, що нібито у соціальному притулку для дітей "Паруса Надії" (вул. Серафимовича) "бойовики націоналістичних формувань обладнали казарму та опорний пункт".

Як повідомляли раніше, міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ "Південь" і "Центр", які воюють проти України. Під час візиту до путінських вояк він доручив нарощувати дії на всіх операційних напрямках.  

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