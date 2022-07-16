В Міноборони РФ "анонсували" нові удари по Україні: які міста та об'єкти - під загрозою

Росія найближчим часом може завдати нові удари по чотирьох містах України.

У Міністерстві оборони Російської Федерації продовжують вигадувати про опорні пункти та склади Збройних Сил України, які начебто розташовані у цивільних об'єктах. Таким чином Росія хоче виправдати ймовірні удари по українських містах.

Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ.

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Під загрозою ворожих обстрілів перебувають:

м. Соледар Донецької області. У Кремлі вигадали, що там нібито обладнано опорний пункт ЗСУ, у підвалі розміщено склад боєприпасів, а на прилеглій території – важке озброєння.

м. Харків. У Міноборони РФ видумали, що на нижніх та верхніх поверхах, дахах багатоквартирних житлових будинків по вулиці Пушкінській "українськими озброєними формуваннями" обладнано позиції великокаліберних кулеметів та розрахунків ПЗРК, а також склади боєприпасів.

"українськими озброєними формуваннями" обладнано позиції великокаліберних кулеметів та розрахунків ПЗРК, а також склади боєприпасів. м. Одеса. Як привиділося у Кремлі, що начебто на території школи № 100 (вул. Верненська) підрозділи ЗСУ розмістили бронетехніку, важку артилерію та РСЗВ, по периметру навчального закладу виставили блокпости, підходи до установи заміновані, але місцеве населення про це навмисне не повідомлено.

підрозділи ЗСУ розмістили бронетехніку, важку артилерію та РСЗВ, по периметру навчального закладу виставили блокпости, підходи до установи заміновані, але місцеве населення про це навмисне не повідомлено. м. Слов'янськ. У Росії вигадали байку, що нібито у соціальному притулку для дітей "Паруса Надії" (вул. Серафимовича) "бойовики націоналістичних формувань обладнали казарму та опорний пункт".

Як повідомляли раніше, міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ "Південь" і "Центр", які воюють проти України. Під час візиту до путінських вояк він доручив нарощувати дії на всіх операційних напрямках.

"Ми вистоїмо й переможемо" – вечірнє звернення Зеленського за 16 липня

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