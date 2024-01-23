Міноборони РФ цинічно прокоментувало масовану ракетну атаку: ціль удару досягнуто

Міноборони країни-агресорки Росії цинічно прокоментувало масований ранковий ракетний обстріл України вночі та зранку 23 січня.

Повідомлення з'явилося в офіційному Telegram-каналі міністерства.

Зазначається, що окупаційна армія завдала ударів" високоточною зброєю великої дальності". В публікації російського міністерства наголошують, що нібито вдарили "об'єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети та комплектувальні до них, боєприпаси, а також вибухові речовини".

У Міноборони РФ заявляють, мовляв, "ціль удару досягнуто", а "всі об'єкти уражені".

Як повідомлялося, а адміністрації президента-диктатора Володимира Путіна також прокоментували ранкову атаку по Україні. Спікер Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що армія РФ не завдає ударів по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, армія РФ вночі та зранку 23 січня завдали комбінованого ракетного удару, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Росія випустила по Україні 41 ракету. Сили ППО знищили 21 ворожу повітряну ціль.

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