Міноборони РФ намагається перекласти провину на "ДНР" та "мобіків" за сотні ліквідованих окупантів у Макіївці — ISW

Російське Міноборони намагається перекласти провину за ліквідацію сотень окупантів у Макіївці на Донеччині на чиновників "ДНР" та самих мобілізованих.

Міноборони Росії намагається звинуватити чиновників так званої "ДНР" та самих "мобіків" у знищенні сотень окупантів у Макіївці Донецької області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 1 січня Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що у новорічну ніч 31 грудня в окупованій Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 російських новобранців, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили окупантів у Макіївці. Водночас військове керівництво РФ заявило, що втрати нібито значно менші, ніж заявила українська сторона.

Американські аналітики переконані, що Міноборони РФ, ймовірно, намагається перекласти провину за свою погану оперативну безпеку на посадовців "ДНР" та мобілізованих росіян.

"Представники правоохоронних органів "ДНР" повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати точного удару по базі. Орієнтовані на Кремль ЗМІ та деякі блогери посилили цю заяву, наголосивши, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику оперативної безпеки на фронті. А деякі держслужбовці "ДНР" закликали покарати чиновника, який вирішив використати приміщення навчального закладу для розміщення мобілізованих", - кажуть в ISW.

Аналітики впевнені: "Міністерство оборони Росії, можливо, навмисно покладалося на чиновників "ДНР", які звинуватили мобілізованих військовослужбовців у порушенні оперативної безпеки, аби зробити "ДНР" відповідальною стороною".

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман припустив, що військове керівництво окупантів допустилося помилки, розмістивши у переобладнаному гуртожитку у Макіївці велику кількість мобілізованих напередодні новорічних свят. Оскільки в російській армії накази не обговорюють, а виконують, це мало саме такі наслідки.

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