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Міноборони РФ відзвітувало про масовану атаку по Україні та традиційно набрехало

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Міноборони РФ відзвітувало про масовану атаку по Україні та традиційно набрехало

Міноборони РФ / Фото: Міноборони Росії

В Росії заявили, що ціллю був - військово-промисловий комплекс.

Російські окупанти відзвітували про масовано ракетну атаку та заявили, що їхніми цілями були - військово-промисловий комплекс. Проте вони не сказали, що цілями були також критичні та інфраструктурні об’єкти.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, російська Міноборони відзвітувала, що вранці 8 січня “завдала удару високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування, зокрема - гіперзвуковим ракетним комплексом “Кинжал” по об'єктах військово-промислового комплексу України”.

Нагадаємо, що росіяни "випадково" скинули авіабомбу на окуповане місто.

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Дата публікації
Перегляди
1589
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