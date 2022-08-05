Міноборони РФ вигадало фейк про "айдарівців" у лікарні на Полтавщині: влада все спростувала

Міноборони Росії поширює новий фейк про те, що начебто Кобеляцьку лікарню на Полтавщині зайняли "айдарівці". Місцева влада все спростувала і повідомила, що насправді там лікують пацієнтів.

Так, місто 4 серпня відвідало керівництво райвійськадміністрації та повідомило, що в лікарні, де росіяни "поселили" "айдарівців", немає військових ані всередині, ані поруч.

Про це начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів на брифінгу 5 серпня, пише "Кременчуцька газета".

"Вчора РВА на місце їздила. Проводили нараду з правоохоронцями. Перевірили – у Кобеляках немає військових у лікарні. І поряд немає. Ця історія на контролі", – сказав Лунін.

"Сподіваюся, що фейком все це і закінчиться... Але ми пацієнтів розпорошили по інших медзакладах, і в разі тривоги всім наказано, як і до цього, ходити в укриття і виносити туди лежачих пацієнтів", – поінформував голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні російські пропагандисти заявили про обстріл вже колонії №124 під Донецьком, де начебто перебували українські військовополонені. Проте правоохоронці все спростували.

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