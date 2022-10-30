Міноборони РФ заявило, що морські безпілотники запустили з узбережжя в районі Одеси

Росія виходить із зернової угоди. Про це Москва заявила після подій в Севастопольській бухті, які кремлівська пропаганда вже назвала "терактом щодо російських військових кораблів".

У Міноборони Росії заявили, що після аналізу навігаційних модулів морських безпілотників, які атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня, припускають запуск цих безпілотників із борту цивільного судна в районі Одеси.

Про це повідомляє Міноборони Росії.

"Фахівцями Міноборони Росії спільно з представниками інших державних відомств проведено експертизу навігаційних модулів канадського виробництва, встановлених на морських безпілотних апаратах", - сказано там.

Фахівці країни-агресорки нібито встановили, що запуск морських безпілотників було здійснено з узбережжя в районі Одеси.

"Надалі морські безпілотники рухалися зоною безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Водночас координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі", - сказано у відомстві.

На думку фахівців, це може свідчити про попередній запуск цього апарату з борту одного з цивільних українських суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".

Напередодні представник Росії при ООН повеселив світову спільноту черговою байкою про, начебто, зловмисні наміри України і Заходу.

Раніше повідомлялося, що Росія свідомо намагається завадити експорту українського зерна. У черзі перебувають понад 150 суден, яким потрібно виконати зобов'язання за контрактами.

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