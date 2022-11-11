Міноборони РФ заявило, що втеча росіян з правого берега Херсонщини нібито завершилась: "Потєрь нєт"

Росіяни заявили, що втекли на лівий берег Херсонщини нібито навіть без втрат особового складу та техніки.

Міноборони РФ заявило, що втеча росіян з правого берега Херсонщини нібито завершилась, а російські окупанти "зайняли заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

Окупанти заявили, що нібито втрат особового складу, озброєння, військової техніки російського угруповання військ під час переходу на лівий берег Дніпра немає. Більше того, за словами пропагандистів, "жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі Дніпра не залишено".

"На лівий берег Дніпра переправилися всі російські військовослужбовці... ВС РФ зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції на лівому березі Дніпра", — пишуть пропагандисти.

Водночас окупанти додають, що їм нібито вдалося зупинити ЗСУ за 30-40 км від району переправ через Дніпро. А загалом просування ЗСУ на окремих напрямках, за словами росіян, "становило не більше десяти кілометрів".

Зазначимо, у Херсонській області ЗСУ продовжують гнати окупантів з правобережжя Дніпра. Звільнені десятки населених пунктів, росіяни тікають на лівий берег, а в самому Херсоні вже помітили перший український прапор. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про звільнення Херсонської області.

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