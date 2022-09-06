Міноборони: Росія переходить на стандарти Північної Кореї у всьому - зброї, політиці та рівні життя

Міноборони України відреагувало на інформацію про те, що РФ купує в Північної Кореї зброю для "другої армії світу".

Там зауважили, що після війни Росія запровадить стандарти Північної Кореї у всі сфери свого життя.

Про це йдеться у дописі Міноборони в соцмережах.

"Росія купує зброю у Північної Кореї. Радянська зброя справді вичерпала свій потенціал. Тому Україна переходить на стандарти НАТО. Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї у всьому: зброї, політиці, рівня життя", - йдеться у дописі.

.@nytimes : russia is buying weapons from North Korea.

Soviet weapons have indeed exhausted their potential.Thus is switching to NATO standards.

Those who are unable to transform to NATO standards, switch to North Korean standards: be it weapons, politics,standard of living. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 6, 2022

Нагадаємо, Повітряні сили вранці збили 5 із 6 ракет, які Росія випустила з Каспійського моря.

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