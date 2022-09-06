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Міноборони: Росія переходить на стандарти Північної Кореї у всьому - зброї, політиці та рівні життя

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Міноборони: Росія переходить на стандарти Північної Кореї у всьому - зброї, політиці та рівні життя

Фото: Associated Press

Міноборони України відреагувало на інформацію про те, що РФ купує в Північної Кореї зброю для "другої армії світу".

Там зауважили, що після війни Росія запровадить стандарти Північної Кореї у всі сфери свого життя. 

Про це йдеться у дописі Міноборони в соцмережах.

"Росія купує зброю у Північної Кореї. Радянська зброя справді вичерпала свій потенціал. Тому Україна переходить на стандарти НАТО. Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї у всьому: зброї, політиці, рівня життя", - йдеться у дописі. 

Нагадаємо, Повітряні сили вранці збили 5 із 6 ракет, які Росія випустила з Каспійського моря.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5395
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