Міноборони: Росія переходить на стандарти Північної Кореї у всьому - зброї, політиці та рівні життя

Міноборони України відреагувало на інформацію про те, що РФ купує в Північної Кореї зброю для "другої армії світу".
Там зауважили, що після війни Росія запровадить стандарти Північної Кореї у всі сфери свого життя.
Про це йдеться у дописі Міноборони в соцмережах.
"Росія купує зброю у Північної Кореї. Радянська зброя справді вичерпала свій потенціал. Тому Україна переходить на стандарти НАТО. Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї у всьому: зброї, політиці, рівня життя", - йдеться у дописі.
.@nytimes : russia is buying weapons from North Korea.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 6, 2022
Soviet weapons have indeed exhausted their potential.Thus is switching to NATO standards.
Those who are unable to transform to NATO standards, switch to North Korean standards: be it weapons, politics,standard of living.
Нагадаємо, Повітряні сили вранці збили 5 із 6 ракет, які Росія випустила з Каспійського моря.
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