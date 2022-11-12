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Міноборони Росії замовило партію новітніх гіперзвукових ракет – пропагандистські ЗМІ

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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1172
Час на прочитання
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Міноборони Росії замовило партію новітніх гіперзвукових ракет – пропагандистські ЗМІ

Фото: Associated Press

Йдеться про додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет.

Міноборони Росії замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон". 

Про це пише пропагандистське ЗМІ РФ "ТАСС" із посиланням на джерела.

Як пише "ТАСС", у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін призупинив дію держпрограми виробництва зброї РФ, на яку з федерального бюджету за останні 10 років було виділено 20 трлн рублів. Це фактично зупиняє держпрограму озброєнь Росії, за якою останніми роками проводили закупівлі і фінансували військово-промисловий комплекс. 

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Іран може надати Росії лише декілька сотень балістичних ракет.

Як пише видання CNN, Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом.

Українців також попереджають про підготовку росіян до нової масованої ракетної атаки по містах України. 

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Дата публікації
Перегляди
1172
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