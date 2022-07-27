Міноборони Росії запустило пором до окупованого Маріуполя: що перевозитимуть (відео)

Міноборони Росії запустило регулярну поромну лінію від міста Єйськ у Краснодарському краї до окупованого Маріуполя.

У міністерстві заявили, що поромом доставлятимуться начебто вантажі, необхідні для відновлення інфраструктури населених пунктів Донбасу.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Так, перший автомобільно-пасажирський пором "Лаврентій" вже вийшов із Єйська. До Маріуполя він повинен прибути 1 серпня.

"Маршрут буде використано для доставки різних вантажів, необхідних для відновлення інфраструктури Маріуполя та інших населених пунктів "Донецької" та "Луганської народних республік", – заявили в Міноборони РФ.

Там додали, що зараз у Маріуполі загарбники створюють необхідну для обслуговування суден інфраструктуру.

"Пором вміщує до 700 тонн вантажів, у тому числі до 20 автомобільних фур і понад 130 пасажирів. Спочатку передбачається, що пором здійснюватиме один кругорейс на добу", – повідомили в російському Міноборони.

Нагадаємо, рано-вранці 27 липня в Маріуполі місцеві жителі вишукувалися у величезну чергу по отримання перепустки на виїзд з міста.

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