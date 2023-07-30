Міноборони Росії заявило про нічну атаку на Крим: летіло нібито 25 БПЛА

Росіяни кажуть, що знищили 16 БПЛА, що летіли на Крим. Ще дев'ять нібито придушили російськими засобами радіоелектронної боротьби.

Міноборони Росії повідомило про чергову спробу нічної атаки по Криму. По півострову запустили нібито аж 25 БПЛА.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двадцятьма п'ятьма безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території півострова Крим", - кажуть у російському Міноборони.

Там стверджують, що безпілотники нібито українські. Кажуть, 16 з них вдалося збити. Ще дев'ять — нібито придушені російськими засобами радіоелектронної боротьби. Мовляв, вони не досягнули мети і впали в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут. Постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, у Москві також сталася "бавовна". О 04:00 вибухи лунали у різних районах міста. Причиною нібито стала недолуга робота російської ППО по будівлях містян.

Водночас сама російська влада традиційно звинувачує Київ в атаці на свою столицю. Там після атаки "невстановлених безпілотників", Московський аеропорт Внуково закрили на виліт і приліт, рейси перенаправляють в інші аеропорти.

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