Міноборони розповіло, скільки українців звернулися до рекрутингових центрів армії

Рекрутингові центри не видають повістки і працюють в рамках конфіденційності, забезпечуючи зручний процес вступу до армії.

В Україні стартувала активна робота центрів рекрутингу для вступу до Збройних Сил, і вже понад 32 000 громадян звернулися за можливістю служити.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Стало відомо, що з них майже 7 200 осіб стали кандидатами на службу в Сили оборони. Наразі в країні працює 47 таких центрів, з найбільшою кількістю звернень в Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Запорізькій областях та Києві.

Наступного року планується розширення мережі рекрутингових центрів, що дозволить ще більше спростити процес вступу до армії. Однією з основних переваг таких центрів є можливість обирати спеціальність та місце служби. Крім того, кожен кандидат на службу має право на отримання пакету пільг та соціальних гарантій, що поширюються навіть на їхні родини.

Центри не видають повісток і гарантують повну конфіденційність процесу. На даний момент кандидатам доступно понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях.

Нагадаємо, добровольці зможуть обрати підрозділ та подати заяву на контракт за допомогою порталу "Дія".

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