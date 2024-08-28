Міноборони розширює асортимент сухпайків для ЗСУ: будуть веганські, халяльні та кошерні

З грудня цього року Міноборони представить нові види сухпайків.

Міністерство оборони повідомило про новий підхід до складання сухпайків для військових. Тепер враховуватимуть релігійні, медичні та етичні потреби військовослужбовців.

Про це повідомили у відомстві.

У рамках цієї ініціативи планують розширити асортимент сухпайків, включаючи рослинні, кошерні та халяльні набори.

"Державний оператор тилу" разом з Міноборони провели консультації з релігійними організаціями та захисниками прав тварин для розширення асортименту сухпайків. Учасники зустрічі погодилися надати свої пропозиції, зауваження та розроблені варіанти раціонів до відповідного департаменту Міноборони. Очікується, що нові сухпайки стануть доступними для військових з грудня цього року, після завершення процесу їх розробки та затвердження.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що багато військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби. Він підкреслив важливість етичного вибору, наголошуючи, що це питання не тільки харчування, а й поваги до переконань кожного бійця.

Нагадаємо, співак Yarmak, який служить у ЗСУ, розповів про неякісні сухпайки: "Перечекав обстріл і бігав до магазину".

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