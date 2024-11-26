Міноборони розслідує причини позаштатного спрацювання 120-міліметрових мін

Міністерство оборони України вже три тижні активно розслідує причини позаштатного спрацювання 120-міліметрових мін.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відсутність офіційних коментарів не свідчить про бездіяльність відомства, а скоріше є результатом роботи в закритому режимі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Враховуючи поточну ситуацію з російською агресією, така інформація є чутливою та доступна лише обмеженому колу осіб.

Наразі Міноборони призупинило використання та видачу зазначених партій боєприпасів до з'ясування причин їхнього неналежного функціонування. Вилучено партію мін для подальших досліджень, і до завершення розслідування на фронт будуть постачатися міни іноземного виробництва.

Попередні результати міжвідомчої комісії свідчать, що причинами дефектів можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання, що призвело до пошкодження мін. За цим фактом Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження. Після завершення розслідування комісія ухвалить кадрові рішення щодо посадових осіб, які несуть відповідальність.

Міністерство оборони підкреслює, що саме воно є замовником цього виду озброєння для Сил оборони, в той час як виконання державного замовлення здійснює Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У відповідь на інцидент Міноборони вже вжило заходів для покращення контролю якості, зокрема шляхом посилення моніторингу умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах — від виробництва до постачання на передову.

Також комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів, щоб перевірити відповідність стандартам виробництва, якості компонентів і умовам зберігання.

Нагадаємо, Міністерство оборони незабаром планує ініціювати перевірки закладів, які проводять військово-лікарські комісії.

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