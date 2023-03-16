Міноборони США оприлюднило кадри збиття російським Су-27 американського безпілотника (відео)

Міністерство оборони США оприлюднило кадри зіткнення російського винищувача з американським дроном.

Відео в соцмережі опублікувала репортерка Politico Лара Селігман.

На кадрах видно, як над Чорним морем летить американський безпілотникMQ-9. В цей час на нього прямує винищувач Су-27. Спочатку літак починає скидати паливо та пролітає над ним, а вже згодом врізається в цього. Однак якоїсь значної шкоди дрону завдано не було.

Проте через декілька хвилин літак повертається та вже врізається в безпілотник. Після чого камера втрачає зв’язок. В результаті чого США затопили дрон в Чорному морі, але знайти його досі не вдалося.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.



You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5 — Lara Seligman (@laraseligman) March 16, 2023

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія, збиваючи американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем намагається намацати "червоні лінії".

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