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Міноборони США оприлюднило кадри збиття російським Су-27 американського безпілотника (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Час на прочитання
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Міноборони США оприлюднило кадри збиття російським Су-27 американського безпілотника (відео)

Фото: Скріншот

Міноборони США оприлюднили відео зіткнення російського винищувача Су-27 з американським безпілотником MQ-9 над Чорним морем.

Міністерство оборони США оприлюднило кадри зіткнення російського винищувача з американським дроном.

Відео в соцмережі опублікувала репортерка Politico Лара Селігман.

На кадрах видно, як над Чорним морем летить американський безпілотникMQ-9. В цей час на нього прямує винищувач Су-27. Спочатку літак починає скидати паливо та пролітає над ним, а вже згодом врізається в цього. Однак якоїсь значної шкоди дрону завдано не було.

Проте через декілька хвилин літак повертається та вже врізається в безпілотник. Після чого камера втрачає зв’язок. В результаті чого США затопили дрон в Чорному морі, але знайти його досі не вдалося.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія, збиваючи американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем намагається намацати "червоні лінії"

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Дата публікації
Перегляди
2351
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