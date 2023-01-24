Міноборони США збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї - The New York Times

Досвід в Україні загалом довів США, що потрібно більше зосередитися як на основній артилерії, так і на ракетах, а не лише на дорогому обладнанні, необхідному для стрільби з цієї зброї.

Міноборони США збільшить виробництво боєприпасів на 500%.

Такої планки Пентагон планує досягти за два роки, підштовхнувши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні та створити запаси для майбутніх конфліктів.

Про це йдеться у статті видання The New York Times.

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"Нові інвестиції у виробництво артилерії є частково поступкою реальності: у той час, як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами", - йдеться у статті.

До того, як Росія вдерлася до України 24 лютого, виробництво 14 400 некерованих снарядів армією США на місяць було достатнім для способу ведення американської армії. Але потреба забезпечити збройні сили Києва спонукала керівників Пентагону потроїти виробничі плани у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб вони могли виробляти 90 000 або більше снарядів на місяць.

Некеровані артилерійські снаряди стали наріжним каменем 11-місячного конфлікту, коли українські та російські війська щодня обстрілюють один одного тисячами гаубичних снарядів уздовж лінії фронту довжиною понад 600 миль. Ця зброя, швидше за все, спричинила найбільший відсоток втрат у війні.

Рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.

Досвід в Україні загалом довів США, що потрібно більше зосередитися як на основній артилерії, так і на ракетах, а не лише на дорогому обладнанні, необхідному для стрільби з цієї зброї.

Нагадаємо, Сполучені Штати завершують підготовку плану з відправлення американських танків Abrams до України. Офіційне рішення можуть оголосити вже цього тижня.

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