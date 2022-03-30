Міноборони України повідомили, яку авіацію використовує окупант і по яким областям б'є

Міноборони України повідомили, яку авіацію використовує окупант і по яким областям б'є

Орки використовують дальню та оперативно-тактичну авіацію.

В Україні російські окупанти для поразки цілей використовують дальню та оперативно-тактичну авіацію.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як стало відомо, російські бомбардувальники Су-34 завдали ракетно-бомбових ударів по об'єктах у Жимомерсвій, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

“Також два дальні бомбардувальники ТУ-22М3 з повітряного простору Ростовської області завдавали ракетних ударів по Миколаєву, Нікополю, Павлограду та Новомосковську”, - додав Мотузяник.

Читайте також: