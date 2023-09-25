Міноборони України про атаку РФ по морвокзалу в Одесі: "Жалюгідна спроба відплати"

У Міністерстві оборони України вважають, що атака по морському вокзалу в Одесі - це "жалюгідна спроба відплати" за удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про це оборонне відомство написало на офіційній сторінці у X.

"Вчора ввечері (24 вересня - ред.) російські ракети влучили в готель в Одесі. Жалюгідна спроба відплати за наш вдалий удар по штабу ВМФ Росії в Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня Росія завдала комбінованого удару по Одеській області, під атаку потрапив морський вокзал в Одесі - головна туристична візитівка.

За даними голови Одеської ОВА, у склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей. Їх знайшли під завалами.

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