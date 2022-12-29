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Міноборони України прокоментувало падіння ракети у Білорусі: "Хочуть втягнути у війну"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Міноборони України прокоментувало падіння ракети у Білорусі: "Хочуть втягнути у війну"

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Україна готова долучитись до розслідування.

Міноборони України вважає, що падіння ракети на території Білорусі під час масованого удару може бути російською провокацією, щоб втягнути цю країну у війну. 

Про це повідомили в Міноборони України. 

"Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією білорусі", - йдеться у повідомленні. 

У Міноборони наголосили, що вони готові розслідувати інцидент, який стався у Білорусі. 

"Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ. Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі", - йдеться у повідомленні. 

Падіння ракети на території Білорусі 

Під час масованих ракетних ударів Росії по території України у Брестській області Білорусі впала частина ракети від зенітного ракетного комплексу С-300. У Лукашенка одразу назвали її українською.

Через це до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали посла України Ігоря Кизима та висловили йому протест.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
781
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