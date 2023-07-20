Міноборони України вважатиме усі кораблі, які прямують у порти РФ на Чорному морі, військовою ціллю

Міноборони наголосило, що відповідальність за усі ризики на Росії

Міністерство оборони України від 21 липня розглядатиме усі судна, які прямують Чорним морем до російських портів та портів на окупованих територіях такими, що перевозять військову зброю. Там згадали про долю крейсера "Москва" та попередили про це цивільних судноплавців.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - йдеться у заяві.

Також військові попередили, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

У Міноборони наголосили, що Росія перетворила Чорне море на зону небезпеки. Уся відповідальність за ситуацію на морі лежить на країні-окупантці. Адже у Кремлі відкрито погрожують цивільним суднам, які здійснюють перевезення української продукції. Міністерство оборони також пригадало росіянам долю крейсера "Москва" та нагадало, що в України є можливість топити кораблі.

"російська федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей", - йдеться у заяві.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що вважатимуть судна з українським зерном "перевізниками зброї". також там зазначили, що всі судна, які прямуватимуть до українських портів, будуть вважатися залученими до російсько-української війни на боці України.

Також США попереджають, що Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі.

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