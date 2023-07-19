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Міноборони Великої Британії про контрнаступ ЗСУ: армія Путіна "роздроблена"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Міноборони Великої Британії про контрнаступ ЗСУ: армія Путіна "роздроблена"

Бен Воллес про контрнаступ ЗСУ / Фото: Associated Press

На думку міністра, контрнаступ просувається такими темпами через те, що окупанти все замінували.

Українські військові, які систематично знищують російських окупантів, можуть змусити Росію капітулювати.

Так вважає міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За його словами, російські війська більш “крихкі”, ніж здавалося раніше. В армії РФ стався розкол в ієрархії - і його спровокував заколот ватажка терористів “Вагнера” Пригожин.

Армія Путіна, на думку Воллеса, “роздроблена”.

"Цікавим у поході Пригожина на Москву було те, що він продемонстрував: Росія не має багато резерву. Я думаю, що її можна здолати. Я вважаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни цього хочуть", - наголосив Бен Воллес.

Він також додав, що контрнаступ Сил оборони не є "тривожно повільним".

"Просто росіяни всюди кидають міни. Це, звичайно, уповільнює наступ, відважним чоловікам і жінкам доводиться прокладати собі шлях через мінні поля", - наголосив він і додав, що Сили оборони продовжують просуватися на трьох напрямках.

Нагадаємо, що Іспанія заявила про передавання Україні 4 танків Leopard 2 і не тільки.

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Дата публікації
Перегляди
1024
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