Міноборони Великої Британії про Маріуполь: окупанти застосували тактику воєн в Чечні і Сирії

Міноборони Великої Британії про Маріуполь: окупанти застосували тактику воєн в Чечні і Сирії

Російські загарбники не можуть повністю взяти місто.

Російські війська при облозі Маріуполя застосували тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак поки що мети не досягли.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

"Нанесення ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні 1999 року і Сирії 2016 року. Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях”, - зазначили в Міноборони Британії.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

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