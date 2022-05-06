Міноборони Великої Британії: вторгнення до України може перетворитися для Росії на В'єтнам

Міноборони Великої Британії: вторгнення до України може перетворитися для Росії на В'єтнам

Російське вторгнення до України може перетворитися з "трясовини" на розгром країни-агресора.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Росія зазнає поразки у війні.

Про це пише видання The Telegraph.

Серед варіантів розвитку події міністр назвав два результати — заморожування конфлікту як на Корейському півострові чи військовий крах, як це було зі США 1973 року у В'єтнамі. Передова, найбільша військова держава зазнала краху у В'єтнамі через наявність суспільної підтримки своєї армії всередині країни.

"Це може бути В'єтнам. Армії досягають критичної точки", - зазначив Воллес.

Як пишуть у виданні, припущення про те, що очікуваний успіх Путіна серйозно захлинувся, підтримав Олександр Лукашенко. Він заявив, що війна в Україні затягується.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Російська Федерація 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну.