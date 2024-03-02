Міноборони випробовує "плавальні бронежилети" для спецпідрозділів ЗСУ – фото

Міністерство оборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що особливість такого бронежилета полягає в тому, що під час контакту з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

"До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головне завдання – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців", – розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Тестування плавальних бронежилетів для спецпідрозділів ЗСУ / Фото: Міністерство оборони України

Новий "плавальний" модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

"Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування", – додав Половенко.

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