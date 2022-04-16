Міноборони вказало напрямок руху для Чорноморського флоту РФ

Українське оборонне відомство потролило росіян в Twitter після успішного потопленні крейсера "Москва".

Міністерство оборони України нагадало командуванню Чорноморського флоту Росії про "альтернативний" вихід для військових кораблів, які ще залишилися на плаву.

Відповідне повідомлення у п'ятницю, 15 квітня, було опубліковане на офіційній сторінці оборонного відомства в Twitter

"Міністерство оборони України нагадує ВМС Росії, що чорноморські протоки закриті тільки для входу. У тієї частини вашого флоту, яка залишилася на плаву, все ще є вихід", - іронічно зауважили в Міноборони.

The Ministry of Defence of Ukraine reminds the russian navy that the Black Sea straits are closed for entry only. The part of your fleet that remains afloat still has a way out. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 15, 2022

Як відомо, ракетний крейсер "Москва" зазнав ракетних ударів 13 квітня. Після влучання двох ракет "Нептун" на судні почалася пожежа, він нахилився і почав тонути. На борту на момент атаки могли перебувати 510 членів екіпажу.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 квітня, в анексованому Росією місті Севастополі окупанти влаштували церемонію прощання з ракетним крейсером "Москва", який затонув після влучних ударів українських ракет.

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