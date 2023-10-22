Міноборони затвердило білизну для жінок в ЗСУ (фото)

Міністерство оборони України поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну. Комплекти білизни для жінок-військових будуть виготовлятися у трьох кольорах: coyote, olive green, black.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що білизну шитимуть з якісних матеріалів – у складі бавовна та еластан, які добре "вентилюються" та відводять вологу, зручний крій не обмежуватиме рухів і підходить для використання навіть у повному екіпіруванні.

Жіноча білизна для військовослужбовиць ЗСУ / Фото: Міністерство оборони України

"Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням. Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що розмірна сітка білизни охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL.

Чисельність жінок у лавах Збройних сил України станом на 2023 рік становить майже 43 тисячі.

Нагадаємо, Міноборони тестує жіночий бронежилет: як він виглядає (фото, відео).

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