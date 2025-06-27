ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
1 хв

У Міноборони пообіцяли збільшення далекобійних операцій у Росії

Україна готується укласти контракти на нові десятки тисяч далекобійних дронів для посилення ударів по військових об’єктах РФ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

Торік Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Ухвалено рішення збільшити кількість далекобійних операцій у декілька разів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

За даними міністра, усі постачання дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно, згідно із затвердженими планами.

«Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів», — повідомив Умєров.

Раніше Умєров повідомив, як Україна протидіє новій тактиці російських обстрілів. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
405
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie