У Міноборони пообіцяли збільшення далекобійних операцій у Росії

Рустем Умєров / © Getty Images

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Торік Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Ухвалено рішення збільшити кількість далекобійних операцій у декілька разів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

За даними міністра, усі постачання дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно, згідно із затвердженими планами.

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«Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів», — повідомив Умєров.

Раніше Умєров повідомив, як Україна протидіє новій тактиці російських обстрілів. Більше про це читайте у новині.