- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 405
- Час на прочитання
- 1 хв
У Міноборони пообіцяли збільшення далекобійних операцій у Росії
Україна готується укласти контракти на нові десятки тисяч далекобійних дронів для посилення ударів по військових об’єктах РФ.
Торік Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Ухвалено рішення збільшити кількість далекобійних операцій у декілька разів.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.
За даними міністра, усі постачання дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно, згідно із затвердженими планами.
«Приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів», — повідомив Умєров.
Раніше Умєров повідомив, як Україна протидіє новій тактиці російських обстрілів. Більше про це читайте у новині.