Міноборони РФ показало маршрут нібито "атак" на резиденцію Путіна (карта)
Міністерство оборони Росії показало маршрут дронів, які нібито атакували резиденцію президента Путіна у Новгородській області.
Міністерство оборони Росії оприлюднило карту, на якій, як стверджується, показано маршрут руху та збиття безпілотників, які нібито атакували резиденцію президента Путіна у Новгородській області.
“Карту” наводять російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що резиденція “Ужин” розташована в селі Довгі Бороди. На опублікованій карті вказано, що дрони були збиті неподалік цієї локації.
Водночас Україна заперечує будь-який повітряний напад на резиденцію, називаючи ці заяви фейковими.
Нагадаємо, мешканці Валдая, найближчого до резиденції “фюрера” міста заявили, що не помітили жодних ознак бойових дій у ніч на 29 грудня. Журналісти The Moscow Times поспілкувалися з 14 мешканцями міста. Всі опитані в один голос стверджують: в ту ніч вони не чули ні характерного звуку дронів, ні вибухів.