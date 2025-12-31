Міноборони РФ показало маршрут нібито "атак" на резиденцію Путіна (карта)

Володимир Путін / © Associated Press

Міністерство оборони Росії оприлюднило карту, на якій, як стверджується, показано маршрут руху та збиття безпілотників, які нібито атакували резиденцію президента Путіна у Новгородській області.

“Карту” наводять російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Міністерство оборони Росії оприлюднило “карту” руху безпілотників. / © російські ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли, що резиденція “Ужин” розташована в селі Довгі Бороди. На опублікованій карті вказано, що дрони були збиті неподалік цієї локації.

Водночас Україна заперечує будь-який повітряний напад на резиденцію, називаючи ці заяви фейковими.

Нагадаємо, мешканці Валдая, найближчого до резиденції “фюрера” міста заявили, що не помітили жодних ознак бойових дій у ніч на 29 грудня. Журналісти The Moscow Times поспілкувалися з 14 мешканцями міста. Всі опитані в один голос стверджують: в ту ніч вони не чули ні характерного звуку дронів, ні вибухів.