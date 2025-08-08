Міноборони спрощує повернення на службу: як військовим-СЗЧ поновитися через "Армію+"

СЗЧ / © скриншот з відео

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня, можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати рапорт через застосунок "Армія+" до 30 серпня.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністерство оборони опублікувало алгоритм дій для таких військових:

Подавання рапорту. Заповніть рапорт через застосунок "Армія+". Це займе близько п’яти хвилин. Підтвердження даних. Після отримання рапорту Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) зв’яжеться з вами для підтвердження інформації. Прибуття до ВСП. Протягом 24 годин після погодження рапорту ви маєте прибути до обраного відділу ВСП. Там вам оформлять документи та допоможуть безпечно дістатися однієї з резервних військових частин. Відновлення на службі. Командир резервного батальйону має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії.

Зміна місця служби

Після відновлення служби в резервній частині можна подати рапорт на переведення. Для цього у відповідному розділі застосунку «Чому бажаєте змінити частину» оберіть пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ». До рапорту необхідно додати рекомендаційний лист від військової частини, куди ви хочете перевестися, та довідку про те, що СЗЧ було здійснено вперше. Довідку можна отримати у представника ВСП в резервному батальйоні.

Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли. Процес поновлення для них буде тривалішим.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань нагадує: 30 серпня — крайній термін, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності та з повним відновленням усіх видів забезпечення.