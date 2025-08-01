Міноборони спростило з’ясування обставин загибелі військових: що зміниться

Міноборони України

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Міністерство оборони України ухвалило зміни до Наказу № 280, які спрощують процедуру з’ясування обставин загибелі або зникнення військовослужбовців. Завдяки нововведенням родини військових більше не доведеться чекати місяцями на результати службових розслідувань, які тепер проводитимуться лише за необхідності.

Про це повідомила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Ключові зміни, ухвалені Міноборони:

Скасування службового розслідування: Командири військових частин тепер можуть видавати наказ про обставини загибелі без громіздких службових розслідувань, якщо немає ознак правопорушення.

Упорядкування документообігу: Міністерство чітко визначило перелік інформації, яку військові частини передають до ТЦК та СП, а також родичам, правоохоронним органам, Уповноваженому з питань зниклих безвісти та Координаційному штабу.

Прискорення виплат: Ці зміни значно пришвидшать виплати для сімей загиблих або зниклих безвісти.

Спрощення комунікації: Нові правила мають на меті полегшити спілкування між військовими частинами та родинами.

За інформацією Ольги Решетилової, ці ініціативи були розроблені за запитом командувань, зокрема Командування Десантно-штурмових військ. Їх реалізація стала можливою завдяки співпраці з Головним управлінням захисту прав військовослужбовців, Генеральним штабом ЗСУ, Військовою службою правопорядку та іншими відомствами.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень родинам українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні.