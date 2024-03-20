Міномети, артилерія, КАБи: росіяни атакували до 20 міст і сіл Харківщини

В області пошкоджені лінія електропередачі, приватне підприємство, житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.

Російські війська за добу обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини з мінометів та артилерії, а також скидали керовані авіабомби на область. Двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога. Зокрема, йдеться про Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та інші. Водночас авіаударів окупанти завдали по населених пунктах Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе, Ізбицьке.

В ніч проти 20 березня російські загарбники атакували за допомогою КАБ с. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок пошкодження лінії електропередачі частина населеного пункту опинилася без електроенергії. Поранено цивільного 56-річного чоловіка. Він був госпіталізований до медзакладу.

Внаслідок обстрілу 19 березня у с. Мокра Рокитна Харківського району було пошкоджено приватне підприємство. Минулося без загиблих та поранених.

Того ж дня у с. Федорівка Ізюмського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета в полі був травмований 47-річний водій трактора. Працівнику сільгосппідприємства надали меддопомогу в лікарні, минулося без госпіталізації.

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Вранці 20 березня російські війська знову атакували керованою авіаційною бомбою Козачу Лопань. Пошкоджено два приватні житлові будинки, господарські споруди, автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.

Синєгубов також зазначив, що за минулу добу на Куп’янському напрямку окупанти провели 10 безуспішних атак у районі Синьківки.

За добу з Харківщини було евакуйовано 19 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 133 дитини: з Вільхуватської – 33, з Великобурлуцької – 100.

Наслідки обстрілів Харківщини 19 березня 2024 року / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілів Харківщини 19 березня 2024 року / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, в ніч проти 20 березня російські війська обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Були поранені і травмовані п'ятеро осіб.

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