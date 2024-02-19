Міномети, артилерія, РСЗВ, АГС, дрони, танки: росіяни обстріляли Сумщину 54 рази — наслідки

Стало відомо про ситуацію на прикордонні.

Протягом дня 19 лютого росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 252 вибухів з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Під час ударів, зокрема, у Новослобідській громаді попередньо отримали поранення чотири цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Також окупанти обстріляли Краснопільську громаду. З території РФ здійснено артилерійські та мінометні обстріли.

"Хотінська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання двох вибухових пристроїв ВОГ, артобстріл та мінометний обстріл. Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (33 вибухи), гранатометів (34 вибухи) та скидання з БпЛА 3-х снарядів типу ВОГ", - йдеться у зведенні ОВА.

Також по Білопільській громаді ворог бив з артилерії, гранатомету (СПГ), мінометів. Також відбулася атака ворожого FPV-дрона, обстріл з БМП і танку.

У Новослобідській громаді з території РФ зафіксовано мінометні обстріли (22 вибухів). Внаслідок обстрілу попередньо отримали поранення 4 цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Також відбулася атака ворожого FPV-дрона.

Раніше, 9 лютого, росіяни скинули 7 бомб на прикордонні громади в Сумському районі. Через ворожу атаку також зафіксували жертви та руйнування.

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