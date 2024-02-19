Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міномети, артилерія, РСЗВ, АГС, дрони, танки: росіяни обстріляли Сумщину 54 рази — наслідки

Міномети, артилерія, РСЗВ, АГС, дрони, танки: росіяни обстріляли Сумщину 54 рази — наслідки

Обстріл Сумської області / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стало відомо про ситуацію на прикордонні.

Протягом дня 19 лютого росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 252 вибухів з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Під час ударів, зокрема, у Новослобідській громаді попередньо отримали поранення чотири цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу. 

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Також окупанти обстріляли Краснопільську громаду. З території РФ здійснено артилерійські та мінометні обстріли.

"Хотінська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання двох вибухових пристроїв ВОГ, артобстріл та мінометний обстріл. Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (33 вибухи), гранатометів (34 вибухи) та скидання з БпЛА 3-х снарядів типу ВОГ", - йдеться у зведенні ОВА.

Також по Білопільській громаді ворог бив з артилерії, гранатомету (СПГ), мінометів. Також відбулася атака ворожого FPV-дрона, обстріл з БМП і танку.

У Новослобідській громаді з території РФ зафіксовано мінометні обстріли (22 вибухів). Внаслідок обстрілу попередньо отримали поранення 4 цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Також відбулася атака ворожого FPV-дрона. 

Раніше, 9 лютого, росіяни скинули 7 бомб на прикордонні громади в Сумському районі. Через ворожу атаку також зафіксували жертви та руйнування.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація