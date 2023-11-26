Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою – відео

ЗСУ продовжують зменшувати чисельність ворожої армії.
Під Авдіївкою мінометники 3-го механізованого батальйону 31-ї ОМБр влучно відпрацювали по позиціях піхоти окупаційної армії РФ.
Відео бойової роботи опублікували у Мережі.
На кадрах видно, як військові ЗСУ "мінусують" окупантів на позиціях в одній із посадок.
Нагадаємо, на півдні прикордонники знищили замаскований склад протитанкових мін РФ (відео).
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