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Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою – відео

Позиції окупантів під Авдіївкою / Фото: скриншот

ЗСУ продовжують зменшувати чисельність ворожої армії.

Під Авдіївкою мінометники 3-го механізованого батальйону 31-ї ОМБр влучно відпрацювали по позиціях піхоти окупаційної армії РФ.  

Відео бойової роботи опублікували у Мережі.

На кадрах видно, як військові ЗСУ "мінусують" окупантів на позиціях в одній із посадок.

Нагадаємо, на півдні прикордонники знищили замаскований склад протитанкових мін РФ (відео).

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Дата публікації
Перегляди
378
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