Мінометники ЗСУ отримали мікроавтобус від Favbet Foundation

ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних Сил України мікроавтобус Volkswagen Transporter T5, повідомили представники фонду.

Автомобіль надійшов у розпорядження особового складу мінометної батареї одного з механізованих батальйонів, який виконує бойові завдання на Донеччині.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.