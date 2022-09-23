"Міною вбило, голову не знайшли": окупант розповів матері про загибель старшини (аудіоперехоплення)

Українська розвідка перехопила телефонну розмову російського окупанта з матір’ю, у якій той розповідає про загибель старшини. Своєю чергою жінка хоче домогтися повернення сина додому.

Так, матір окупанта повідомила, що дізналася з соцмереж про загибель якогось Андрія Султанова.

Відповідний аудіозапис перехопленої розмови ГУР Міноборони України опублікувало в Мережі.

"Андрюха Султанов – старшина цієї роти. Його давно вже (вбило – ред.). Міною вбило. Снаряд просто в нього влучив. Голову не знайшли. Знайшли тільки руки і ноги від нього", – каже боєць.

Матір йому відповідає: "Охрініти. Ці дружини пи*донуті – ніхто не йде в полк, бл*ть. Не хочуть, очевидно, щоби мужики їхні поверталися. Якщо з довідкою все вийде, то я не піду в полк. Якщо не вийде, то піду в полк все одно. Х*лі там ох*їлі сидять, свої дупи прикривають, бл*ть. Тварюки, бл*ть".

Нагадаємо, дружина бойовика "ЛНР" розповіла про "мобілізацію" на Луганщині, повідомивши, що до війська окупантів забирають навіть 15-річних хлопців.

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