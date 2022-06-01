Мінреінтеграції оновило перелік громад, де ведуться бойові дії та триває окупація: мапа

У двох областях збільшилась кількість населених пунктів, які тимчасово перебувають в окупації, або в зоні проведення активних бойових дій.
Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, в оточенні (блокуванні) станом на 27 травня поточного року.
Про це повідомляється на сайті Мінреінтеграції.
"Станом на 27 травня 2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада у Дніпропетровській і три – в Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.
Станом на 27 травня у Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 64, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 22, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській області – 7, у Херсонській області – 49, у Сумській – 8 громад.
Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням.
Нагадаємо, очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас переконаний, що окупація територій не повинна стати на заваді Україні вступити до союзу.
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