Мінськ підтримує Росію у війні: у ДПСУ висловилися про імовірність повторного вторгнення з Білорусі

У ДПСУ прокоментували інформацію, яку поширили у Мережі щодо російських найманців ПВК "Ліга", котрі прибули до Мінська і можуть бути залучені до провокацій на кордоні з Україною.

Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокацій на кордоні з Білоруссю. Водночас всі сили оборони тримають цей напрямок під посиленим контролем.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону 25 вересня.

"Наразі, на щастя, ситуація стабільна, всі сили безпеки та оборони нашої країни контролюють лінію кордону, прикордоння, і роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок, адже ми добре розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни", - заявив речник прикордонної служби.

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Демченко додав, що імовірність того, що підрозділи збройних сил РБ можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації є і вона ніколи не виключалася.

"Тому всі сили оборони: і прикордонники, і ЗСУ і нацгвардійці - на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче – вторгнення", - підсумував він.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що до Мінська 20 вересня прибули найманці російської ПВК "Ліга". Вони можуть бути залучені до організації провокацій на українсько-білоруському кордоні. У ЦНС попередили, що можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін.

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