"Мінський пакет заходів буксує": у Німеччині пояснили доцільність зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки"

Зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" повинна відбутися незабаром, кажуть у Німеччині.

Перед повноцінним самітом "нормандської четвірки" необхідно провести робочу зустріч очільників МЗС країн-учасниць (Україна, Німеччина, Франція і РФ) цього формату. Така зустріч має відбутися незабаром. Вона необхідна для виявлення розуміння про доцільність проведення саміту.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт журналістам у Берліні 13 жовтня.

"На цій зустрічі голів МЗС потрібно буде вивчити, чи є підстави для можливих подальших переговорів глав держав і урядів і чи потрібно їх опрацювати", - уточнив Зайберт.

За словами представника німецького уряду, також доцільно провести саміт "нормандської четвірки".

"Німеччина і Франція єдині в думці, що слід вимагати повністю реалізувати Мінські угоди і рішення паризького саміту "четвірки" від 2019 року... Результат телефонних переговорів - спочатку повинна бути зустріч чотирьох голів МЗС. Вона повинна відбутися незабаром", - сказав Зайберт.

Зауважимо, що йдеться про телефонні переговори канцлерки ФРН Ангели Меркель з президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Офіційний представник уряду ФРН уточнив, що така зустріч доцільна, оскільки Німеччина не хоче "миритися з тим, що процес реалізації Мінського пакету заходів буксує".

"Друге (зустріч голів МЗС необхідна. - Ред.) оскільки є питання, у вирішенні яких можна просунутися вперед на рівні міністрів, але чого не можна зробити не на рівні радників", - зауважив Зайберт.

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