Минуле життя залишилося позаду: як воюють колишні ув’язнені в лавах ЗСУ (відео)

За словами колишніх ув'язнених, в минулому вони порушили закон, але тепер реалії змінилися.

У складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка сформовано окремий підрозділ з засуджених осіб, які вирішили піти на фронт добровольцями, щоб захищати державу від російських загарбників.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у соціальній мережі Facebook.

"Усі мають право на помилку й водночас – на другий шанс. Ці чоловіки вмотивовані, патріотично налаштовані, неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину та з першого ж дня рвалися в бій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захисники 57-ї бригади з-поміж колишніх ув'язнених вже "доводять свою ефективність та вмотивованість" у боях на Харківщині. Зокрема ці бійці брали участь у зачистці від окупантів міста Вовчанськ.

Кореспонденту військового телебачення "Армія TV" вдалося поговорити бійцями цього окремого підрозділу та їхніми безпосередніми командирами.

За словами колишніх ув'язнених, в минулому вони порушили закон, але тепер реалії змінилися і перед усіма стоїть одне питання – захищати Батьківщину, свої родини та домівки.

Один з бійців поділився, що дізнався про можливість мобілізуватися з новин. Потім у колонію приїхали представники військових частин, які розповідали, що чекає на тих, хто вирішить піти у військо.

"Розповідали про реалії на фронті, що буде тяжко", – каже колишній ув'язнений.

Він додав, що для нього рішення мобілізуватися було очевидним, адже на фронті також воюють його батько та брат.

За словами одного з бійців, побоювань, що до них будуть ставитися "не так як до інших", не було. Він розповів, що у місцях позбавлення волі доводилось дотримуватись "понятій", але тепер минуле життя залишилось позаду.

Натомість побоювання, що можуть виникнути складнощі з колишніми ув'язненими, були в командирів. Але на практиці люди, які потрапили на фронт з місць позбавлення волі, виявилися "більш вмотивованими", ніж деякі інші мобілізовані.

"Вони менше жаліються, все виконують та швидко вчаться. Це мій перший досвід. І я трошки переживав, що це буде. І я дуже радий, що я тут, що працюю з ними. Мені подобається. Слухаються, все виконують, є повага. Все добре", – зазначив командир.

Заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу зазначив, що добровольці з-поміж колишніх ув'язнених вже зарекомендували себе з позитивної сторони.

"Ними керувати трохи навіть легше, ніж здавалося. Вони дисципліновані, досить організовані. Задача поставлена і вона виконується. Не треба ходити й нагадувати", – додав він.

За його словами, деякі з новобранців вже відзначилися в боях і навіть отримали нагороди від держави та заохочення від командування бригади. Тепер одне з головних завдань командування допомогти їм адаптуватися до нових реалій та навчитися сприймати себе не колишніми ув'язненими, а військовослужбовцями.

Нагадаємо, за останніми даними, понад 3 тисячі людей вже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію. У Мін'юсті кажуть, що ще близько 27 тисяч можуть мати право служити у Збройних силах України.

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