"Жодна країна світу не зазнавала подібних атак" – Зеленський розповів, чим Росія атакувала Україну минулого тижня

Міста та громади України щодня зазнають терористичних атак, але наші захисники неба безперервно протистоять російському терору.

Упродовж тижня армія РФ здійснила понад 500 авіабомбових ударів, використала майже 500 дронів та випустила близько 400 ракет різних типів проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.", - розповів він.

За його словами, жодна країна світу не зазнавала подібних атак щодня протягом такого тривалого часу.

Зеленський наголосив, що цей терор і війна не повинні бути проблемою лише для України; для досягнення справедливого миру потрібна єдність всіх країн світу.

Нагадаємо, у ніч проти 9 грудня Україна вкотре відбивала російську атаку. Ворог запустив дві керовані авіаракети, 37 ударними "Шахедів" та безпілотники інших типів.

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