Морпіхи минулої доби знищили вісім окупантів та сховище з боєприпасами - ВМС ЗСУ

Морські піхотинці минулої доби знищили вісім окупантів та сховище з боєприпасами.

Про це повідомило Командування морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 20 листопада, морські піхотинці знищили двох окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили шість чоловік живої сили та сховище з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що мешканцям Херсонщини бажано евакуюватися з правого берега Дніпра, особливо з прибережної зони, куди може діставати російська артилерія, оскільки обстріли будуть все одно.

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