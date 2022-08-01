Минулої доби українські морські піхотинці захопили у полон 11 російських окупантів - ВМС ЗСУ

Це сталося в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку.
Минулої доби українські морські піхотинці в бою захопили у полон 11 російських окупантів.
Про це 1 серпня повідомили у ВМС ЗСУ.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Так, в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ. Серед них 1 офіцер, 1 прапорщик та 9 мобілізованих так званої "ДНР". Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби було знищено 1 ворожу БМП, понад 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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