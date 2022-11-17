Минулої ночі окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки на Херсонщині - Генштаб

У Новій Каховці із центральної міської лікарні викрадено та вивезено все медичне обладнання та машини швидкої допомоги.
Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.
Зокрема, в ніч проти 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 листопада у Facebook.
"Крім того, в Новій Каховці припинила функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Херсоні продовжують роботу бригади МО "Лікарі без кордонів". Вони здійснюють медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками.
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