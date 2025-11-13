Понад 1100 окупантів та 9 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Армія Росії / © Associated Press

Окупанти й надалі продовжують втрачати свою техніку та особовий складі у війні з Україною. Станом на ранок четверга, 13 листопада 2025 року, Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані про орієнтовні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24.02.2022).

Про це повідомили у соцмережах Генштабу ЗСУ.

За останню добу українські захисники завдали ворогу значних втрат, зокрема:

Особовий склад: +1180 окупантів.

БПЛА оперативно-тактичного рівня: +141 одиниця.

Автомобільна техніка та автоцистерни: +88 одиниць.

Бойові броньовані машини: +11 одиниць.

Артилерійські системи: +9 одиниць.

Танки: +2 одиниці.

Засоби ППО: +2 одиниці.

Спеціальна техніка: +2 одиниці.

Загальні орієнтовні втрати противника з 24.02.2022 по 13.11.2025 склали:

Загальні орієнтовні втрати противника з 24.02.2022 по 13.11.2025. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, росіяни користуються поганою видимістю через тумани та опади на Покровському напрямку і намагаються затягнути якомога більше сил у Покровськ.

Раніше повідомлялося, що загарбники не встановили свій контроль над містом Покровськ, оперативного оточення угруповання Сил оборони України немає.