ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

Понад 1100 окупантів та 9 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Росія втратила ще 1180 військових, а також 141 дрон — свіжа статистика від Генштабу ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Армія Росії

Армія Росії / © Associated Press

Окупанти й надалі продовжують втрачати свою техніку та особовий складі у війні з Україною. Станом на ранок четверга, 13 листопада 2025 року, Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані про орієнтовні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24.02.2022).

Про це повідомили у соцмережах Генштабу ЗСУ.

За останню добу українські захисники завдали ворогу значних втрат, зокрема:

  • Особовий склад: +1180 окупантів.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: +141 одиниця.

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: +88 одиниць.

  • Бойові броньовані машини: +11 одиниць.

  • Артилерійські системи: +9 одиниць.

  • Танки: +2 одиниці.

  • Засоби ППО: +2 одиниці.

  • Спеціальна техніка: +2 одиниці.

Загальні орієнтовні втрати противника з 24.02.2022 по 13.11.2025 склали:

Загальні орієнтовні втрати противника з 24.02.2022 по 13.11.2025. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загальні орієнтовні втрати противника з 24.02.2022 по 13.11.2025. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, росіяни користуються поганою видимістю через тумани та опади на Покровському напрямку і намагаються затягнути якомога більше сил у Покровськ.

Раніше повідомлялося, що загарбники не встановили свій контроль над містом Покровськ, оперативного оточення угруповання Сил оборони України немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
368
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie