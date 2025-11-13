- Дата публікації
-
Війна
- Війна
- Кількість переглядів
- 368
- Час на прочитання
- 1 хв
Понад 1100 окупантів та 9 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Росія втратила ще 1180 військових, а також 141 дрон — свіжа статистика від Генштабу ЗСУ.
Окупанти й надалі продовжують втрачати свою техніку та особовий складі у війні з Україною. Станом на ранок четверга, 13 листопада 2025 року, Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані про орієнтовні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24.02.2022).
Про це повідомили у соцмережах Генштабу ЗСУ.
За останню добу українські захисники завдали ворогу значних втрат, зокрема:
Особовий склад: +1180 окупантів.
БПЛА оперативно-тактичного рівня: +141 одиниця.
Автомобільна техніка та автоцистерни: +88 одиниць.
Бойові броньовані машини: +11 одиниць.
Артилерійські системи: +9 одиниць.
Танки: +2 одиниці.
Засоби ППО: +2 одиниці.
Спеціальна техніка: +2 одиниці.
Загальні орієнтовні втрати противника з 24.02.2022 по 13.11.2025 склали:
Нагадаємо, росіяни користуються поганою видимістю через тумани та опади на Покровському напрямку і намагаються затягнути якомога більше сил у Покровськ.
Раніше повідомлялося, що загарбники не встановили свій контроль над містом Покровськ, оперативного оточення угруповання Сил оборони України немає.