У росіян шалені втрати за добу: Генштаб оприлюднив нові дані
Українські військові продовжують зупиняти російський наступ та знищувати не лише особовий склад, але й техніку.
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 240 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 332 950 (+1 240)
осіб танків — 11 906 (+3)
бойових броньованих машин — 24 500 (+4)
артилерійських систем — 41 117 (+73)
РСЗВ — 1 763 (+6)
засоби ППО — 1 357
літаків — 435
гелікоптерів — 352
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 267 589 (+2 305)
крилаті ракети — 4 579
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 93 274 (+265)
спеціальна техніка — 4 151 (+1)
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.