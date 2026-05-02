Війна
27
1 хв

У росіян шалені втрати за добу: Генштаб оприлюднив нові дані

Українські військові продовжують зупиняти російський наступ та знищувати не лише особовий склад, але й техніку.

Анастасія Павленко
Окупант

© Associated Press

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 240 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 332 950 (+1 240)

  • осіб танків — 11 906 (+3)

  • бойових броньованих машин — 24 500 (+4)

  • артилерійських систем — 41 117 (+73)

  • РСЗВ — 1 763 (+6)

  • засоби ППО — 1 357

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 352

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 267 589 (+2 305)

  • крилаті ракети — 4 579

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 93 274 (+265)

  • спеціальна техніка — 4 151 (+1)

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

