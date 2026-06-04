- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
Мінус 1300 солдатів і гора спаленої техніки: які втрати Росії на 4 червня
За останню добу Сили оборони ліквідували ще 1300 окупантів.
За минулу добу, 3 червня, російська армія втратила на фронті 1 300 військових і чотири танки.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога станом на 4 червня
особового складу — близько 1 369 340 (+1300) осіб
танків — 11 979 (+4)
бойових броньованих машин — 24 676 (+3)
артилерійських систем — 43 247 (+75)
РСЗВ — 1 830 (+4)
засобів ППО — 1 403
літаків — 436
гелікоптерів — 353
наземних робототехнічних комплексів — 1 562 (+14)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 327 726 (+2111)
крилатих ракет — 4 733
кораблів і катерів — 33
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 102 971 (+396)
спеціальної техніки — 4 248 (+3)
Нагадаємо, CNN пише про те, що Росія втрачає перевагу у війні. Тим часом Україна після понад чотирьох років повномасштабного вторгнення вперше за тривалий час почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тисяч осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті.