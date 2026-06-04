Мінус 1300 солдатів і гора спаленої техніки: які втрати Росії на 4 червня

Окупант / © Associated Press

Реклама

За минулу добу, 3 червня, російська армія втратила на фронті 1 300 військових і чотири танки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога станом на 4 червня

особового складу — близько 1 369 340 (+1300) осіб

танків — 11 979 (+4)

бойових броньованих машин — 24 676 (+3)

артилерійських систем — 43 247 (+75)

РСЗВ — 1 830 (+4)

засобів ППО — 1 403

літаків — 436

гелікоптерів — 353

наземних робототехнічних комплексів — 1 562 (+14)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 327 726 (+2111)

крилатих ракет — 4 733

кораблів і катерів — 33

підводних човнів — 2

автомобільної техніки та автоцистерн — 102 971 (+396)

спеціальної техніки — 4 248 (+3)

Нагадаємо, CNN пише про те, що Росія втрачає перевагу у війні. Тим часом Україна після понад чотирьох років повномасштабного вторгнення вперше за тривалий час почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь.

Реклама

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тисяч осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті.

Новини партнерів