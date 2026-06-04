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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Мінус 1300 солдатів і гора спаленої техніки: які втрати Росії на 4 червня

За останню добу Сили оборони ліквідували ще 1300 окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу, 3 червня, російська армія втратила на фронті 1 300 військових і чотири танки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога станом на 4 червня

  • особового складу — близько 1 369 340 (+1300) осіб

  • танків — 11 979 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 676 (+3)

  • артилерійських систем — 43 247 (+75)

  • РСЗВ — 1 830 (+4)

  • засобів ППО — 1 403

  • літаків — 436

  • гелікоптерів — 353

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 562 (+14)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 327 726 (+2111)

  • крилатих ракет — 4 733

  • кораблів і катерів — 33

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 102 971 (+396)

  • спеціальної техніки — 4 248 (+3)

Нагадаємо, CNN пише про те, що Росія втрачає перевагу у війні. Тим часом Україна після понад чотирьох років повномасштабного вторгнення вперше за тривалий час почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тисяч осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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