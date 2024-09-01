Мінус 1350 окупантів за добу: у Генштабі розповіли про втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення до України окупанти недорахувалися понад 616 тисяч військових. За минулу добу загарбники втратили 1350 солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 616 300 (+1350) осіб

танків ‒ 8592 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 16760 (+24)

артилерійських систем – 17636 (+22)

РСЗВ – 1176 (+0)

засоби ППО ‒ 940

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36)

крилаті ракети ‒ 2557

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2991 (+14)

Раніше ЗСУ показали, як HIMARS накриває скупчення російських окупантів на тренувальному полігоні двома ракетами M30A1 — коригування та відео операторів батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади.

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