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Мінус 1350 окупантів за добу: у Генштабі розповіли про втрати ворога

Мінус 1350 окупантів за добу: у Генштабі розповіли про втрати ворога

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

ЗСУ знищують ворога на полі бою.

Від початку повномасштабного вторгнення до України окупанти недорахувалися понад 616 тисяч військових. За минулу добу загарбники втратили 1350 солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 616 300 (+1350) осіб 
  • танків ‒ 8592 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 16760 (+24) 
  • артилерійських систем –  17636 (+22) 
  • РСЗВ – 1176 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 940 
  • літаків – 368 
  • гелікоптерів – 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36)
  • крилаті ракети  ‒ 2557 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) 
  • спеціальна техніка ‒ 2991 (+14)

Раніше ЗСУ показали, як HIMARS накриває скупчення російських окупантів на тренувальному полігоні двома ракетами M30A1 —  коригування та відео операторів батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади.

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